Persona 3 Reload-musikken er nå tilgjengelig på alle digitale plattformer

HQ

I tillegg til sitt enestående kunstdesign har Atlus' Persona-serie alltid vært kjent for sitt minneverdige lydspor. Persona 5 Royal gledet musikkelskere allerede for noen år siden, og i 2024 har fans av Persona 3 Reload fått sin dose musikalsk kvalitet med låter som "Colour Your Night" eller "Full Moon, Full Life", men de har ennå ikke nådd ut til de store musikkstrømmingsplattformene. Det endrer seg fra og med i dag.

Atlus' X-konto har rapportert at full Persona 3 Reload soundtrack nå er tilgjengelig på Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music og iTunes. De har også benyttet anledningen til å lansere en spilleliste med de beste sporene fra hele Persona-serien på Spotify, så det er bare å kose deg med noe av den beste sporene som noensinne er laget for videospill.