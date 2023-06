Persona 3-remaken bekreftet med gode og dårlige nyheter

Ryktene om en remake av Persona 3 har versert i månedsvis, så sosiale medier og forum har vært fylt med diskusjoner om hva Atlus måtte forbedre og endre hvis det var ekte. Jeg har både gode og dårlige nyheter.

Den gode nyheten er at Persona 3: Reload er ekte og vil lanseres en gang i 2024. En blanding av godt og dårlig nytt er at denne nyinnspillingen vil ha helt nye stemmer, inkludert Allegra Clark som Mitsuru Kirijo og Aleks Le som Protagonist. Så har vi det dårlige.

Ryota Niitsuma og Kazuhisa Wada, henholdsvis spillets produsent og sjefsregissør, har bekreftet overfor IGN at Reload ikke vil inneholde noe fra Persona 3 Portable eller Persona 3 FES. De sier at grunnen til dette er at målet bare var å lage en ny versjon av det originale Persona 3. Det er synd, for både Portable og FES inneholder noen flotte funksjoner og endringer, så vi får se om Persona 3: Reload sine forbedringer og oppgraderinger er nok til å tilfredsstille fansen.