Persona 4: Golden er nå på PC

Atlus klarte dessverre ikke å holde kveldens annonsering annonsering siden Persona-fansen gravde frem en rekke detaljer, men nå er det i alle fall klart.

Under kveldens PC Gaming Show kunne Atlus bekrefte at Persona 4: Golden nå er tilgjengelig på Steam. Denne utgaven vil la oss spille i 4K og variabel bildeoppdatering mens vi kan velge mellom engelsk og japansk dialog. Det som kanskje vil irritere en del er at spillet bruker Denuvo-systemet, så vi får satse på at det ikke setter en demper på opplevelsen.