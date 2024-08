Persona 5 og Persona 5 Royal art book kommer til å ta opp mye hylleplass

HQ

Hvis du er en stor fan av Atlus' Persona-serie, eller bare elsker spillkunst og -design, vil du ikke være foruten et eksemplar av denne Persona 5 + Persona 5 Royal "Official Design Works"-boken, som er et komplett kompendium av alt materialet som er utgitt til Persona 5 og Royal-utgaven, og som vil inneholde karaktertegninger, konseptskisser, reklamekunst og mye mer. Som prikken over i-en for kresne fans inneholder den også et omfattende eksklusivt intervju med Shigenori Soejima, hoveddesigneren av Persona-serien og det kommende Metaphor: Re Fantazio.

Det er ikke den første Persona 5 artbooken (Phantom Thieves-utgaven inneholdt allerede en), men dette vil absolutt være den mest omfattende, på 544 sider totalt. Med den tykkelsen må du definitivt gjøre plass til den i bokhyllen din.

Persona 5 + Persona 5 Royal 'Official Design Works' kommer ut over hele verden 26. november, og kan forhåndsbestilles hos store forhandlere og Amazon allerede nå.