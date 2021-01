Persona 5 Royal ble årets toppscorer på Metacritic

Du ser på Annonser

Metacritic, som samler anmeldelser fra en lang rekke medier for å gi en samlet gjennomsnittsscore, har offentliggjort deres lister over fjorårets mest kritikerroste musikk, film og spill. Det er selvfølgelig sistnevnte vi er mest interesserte i, og faktisk har det gått ganske bra på spillfronten det siste året.

I 2020 fikk 16 spill en Metascore på 90 eller mer. Det er sju flere spill enn i 2019. Det skal nevnes at det telles som separate produkter dersom et spill har oppnådd den store poengsummen på flere plattformer (Hades, Dragon Quest og Ori).

Årets toppscorer ble Persona 5 Royal, den forbedrede utgaven av det populære rollespillert som opprinnelig ble utgitt i Japan i 2016. 95 ble scoren basert på anmeldelser fra 71 medier.

Det ble trangt på podiet da hele seks spill delte andreplassen med en Metascore på 93.

Du kan se hele listen nedenfor:

PC:

Half-Life: Alyx - 93

Hades - 93

Microsoft Flight Simulator - 91

Crusader Kings III - 91

Spelunky 2 - 91

PlayStation:

Persona 5 Royal - 95

The Last of Us Part II - 93

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Def. Ed. - 93

Demons Souls - 92

Nintendo Switch:

Hades - 93

Ori and the Will of the Wisps - 93

Animal Crossing: New Horizons - 90

Xbox:

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Def. Ed. - 91

F1 2020 - 91

Ori and the Will of the Wisps - 90

Yakuza 0 - 90