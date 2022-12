Persona 5 Royal har allerede solgt en million eksemplarer i forbindelse med nylanseringen

HQ

Atlus har hatt enormt stor suksess med å lansere Persona 5 Royal på PC, PS5, Xbox og Nintendo Switch. Utvikleren har nå uttalt at den nylige lanseringen allerede har sørget for en million solgte eksemplarer på nettopp disse plattformene, og når man tar i betraktning det tidligere PS4-salget, har tittelen oppnådd over 3,3 millioner solgte eksemplarer.

Etter sin opprinnelige debut på PS4 tilbake i mars 2020 (enda tidligere i Japan), kom Persona 5 Royal (som er en større utgave av Persona 5 som debuterte i 2016) til stort sett alle andre plattformer 21. oktober 2022, og dette betyr at i løpet av bare litt over en måned har denne utgivelsen stått for rundt en syttendedel av Persona-seriens totale salg på 16,8 millioner eksemplarer.