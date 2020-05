Persona 5 Royal har rekordhøye salgstall i vesten

Du ser på Annonser

I mars lanserte Atlus en utvidet utgave av det allerede suksessfull Persona 5, nemlig Persona 5 Royal, et spill som tilføyde masser av nytt innhold, men som strengt tatt fortsatt er det samme spillet. Det har dog ikke stoppet fans i å kjøpe det, og tilsynelatende er Atlus meget fornøyde med salget i vesten.

Nylig avholdt de en Q&A med deres investorer, hvor SEGA, som utgir spillene, slo fast at de har sett "record sales" for Persona 5 Royal i vesten, og det er til tross for at det fysiske salget uten tvil har blitt påvirket av virusutbruddet.

De ga dog ingen konkrete salgstall, men det lover godt for seriens fremtid, både i Japan og i vesten.