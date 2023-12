Persona 5-serien har solgt 10 millioner eksemplarer

HQ

Det er ingen tvil om at Atlus gjorde stor suksess med lanseringen av Persona 5, noe som førte til at studioet ikke bare skapte en forbedret og utvidet versjon av samme tittel kalt Persona 5 Royal, men også en hel rekke spin-offs i forskjellige sjangre basert på spillets karakterer, Fantomtyvene. Den siste av disse, Persona 5 Tactica, ble lansert i september i fjor, sammen med en svært vellykket XCOM-opplevelse.

Og nå vet vi at Persona 5 IP som helhet har nådd 10 millioner solgte enheter på verdensbasis - en milepæl som ingen av de andre Persona-seriene har nådd. En milepæl som ingen av de andre delene i Persona-serien har nådd, og et bevis på hvor riktig Atlus hadde med det tekniske og kvalitetsmessige spranget de gjorde med denne delen. For å feire milepælen har Atlus delt et originalbilde som er laget for anledningen.

Persona 6 er fortsatt et stykke unna, men om mindre enn to måneder får vi i det minste den etterlengtede nyinnspillingen av Persona 3, Persona 3 Reload.