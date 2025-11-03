Persona 5-spillene har solgt over 13 millioner eksemplarer

HQ

At Atlus har vokst seg større og større og lager suverene rollespill, er noe vi selvsagt ikke trenger å påpeke. Men... likevel er vi ikke sikre på at alle egentlig er klar over hvor store Atlus og Persona -serien deres er i dag.

Segas siste kvartalsrapport avslører at Persona 5 -serien (først og fremst Persona 5 og Royal, men også spinoffs som Dancing in Starlight og Tactica) nå har solgt i over 13 millioner eksemplarer. Og faktum er at fjorårets nyinnspilling Persona 3 Reload også har solgt fenomenalt bra og nå ligger på 2,07 millioner solgte eksemplarer. Da må man huske på at det faktisk ble sluppet rett til Game Pass, noe som nok gjorde at mange Xbox-spillere ikke trengte å kjøpe det.

Nå venter vi på Persona 6, som bør bli annonsert i en ikke altfor fjern fremtid. Det er tross alt ni år siden den femte delen ble utgitt, men til tross for rykter er det egentlig ingenting konkret som tyder på at det vil skje med det første.