Persona 5 Strikers passerer 1,3 millioner solgte eksemplarer

Vi vet alle at Persona 5 Strikers er et veldig populært spill, det kan bekreftes blant annet av det faktum at spillet var blant toppselgerne på Steam før det i det hele tatt hadde blitt lansert.

Nå har salgstallene gitt av Atlus nok en gang bevist dets popularitet. Selskapet annonserte nylig at Persona 5 Strikers har passert 1,3 millioner eksemplarer verden over. Det er meget imponerende, ikke minst tatt i betraktning at serien totalt nådde 13 millioner solgte eksemplarer i mars i fjor.