Pete Parsons går av som administrerende direktør i Bungie etter 20 år

Etter nesten to tiår i Bungie har administrerende direktør Pete Parsons kunngjort sin avgang fra selskapet. Parsons har vært med studioet siden Halo-dagene og overvåket overgangen til Destiny og utover. Hans avgang kommer etter et utfordrende år for Bungie, preget av Destiny 2s nedgang i kvalitet og den lunkne mottakelsen av Marathon, som noen betatestere sammenlignet med Sonys flopp Concord. På Bungies offisielle nettsted delte Parsons et avskjedsnotat :

"Etter mer enn to tiår med å hjelpe til med å bygge opp dette utrolige studioet, etablere Bungie Foundation og skape inspirerende fellesskap rundt arbeidet vårt, har jeg bestemt meg for å gi fakkelen videre. I dag markerer det rette tidspunktet for en ny begynnelse. Bungies fremtid vil være i hendene på en ny generasjon ledere, og jeg er glad for å kunne kunngjøre at Justin Truman vil ta over som Bungies nye studiosjef."

Truman, som har vært tett knyttet til Destiny siden den første tiden, reflekterte også over sin nye rolle:

"Som ingeniør skrev jeg en del kode jeg er veldig stolt av for våre originale våpen, evner og nettverk i Destiny 1. Som designer var jeg med på å lage mange av Destiny 2-systemene våre (inkludert noen jeg tok fryktelig feil av ved lanseringen). Som produsent hjalp jeg teamet vårt med å lansere Destinys første Seasons. I det siste har jeg jobbet med Bungies talentstrategi som Chief Development Officer, og støttet Marathon -teamet når vi bygger vår neste verden."

Han understreket Bungies oppdrag :

"I alle disse rollene har Bungies formål vært tydelig: Vi skaper verdener som inspirerer til vennskap. Når vi er på vårt beste, bygger vi disse verdenene sammen med spillerne våre og leverer noe som betyr noe. Jeg har også sett når vi har bommet på målet og lært av samfunnet vårt. Jeg er forpliktet til å jobbe med hvert eneste medlem av dette teamet mens vi fortsetter å legge hjerte og sjel i disse verdenene - for til syvende og sist trives de bare med deg i dem."

Når Truman nå tar over som Bungies studiosjef, går selskapet inn i en ny epoke - en epoke der det må gjenvinne tilliten fra fellesskapet samtidig som det må navigere i Destinys usikre fremtid og skjebnen til Marathon.