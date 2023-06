Peter Molyneux har store forhåpninger til nye Fable

HQ

En av de største avsløringene på årets Xbox Games Showcase var den nyeste traileren for Playground sitt Fable. Etter en lang periode med stillhet ga utviklerne oss glimt av gameplay sammen med filmatiske sekvenser med komikeren Richard Ayoade i hovedrollen. Jeg er langt fra den eneste som både ble imponert av traileren og litt skuffet over å ikke få se mer av selve spillet.

Vår egen David Caballero fikk nylig sjansen til å snakke med Fable sin far, Peter Molyneux, som i løpet av sin tid i det nå nedlagte Lionhead Studios lanserte de tre hovedspillene og noen spinoff i fantasyserien. I forbindelse Gamelab Barcelona spurte vår spanke venn Molyneux om hva han syntes om avsløringen av Fable. Molyneux svarte:

"Jeg syntes at rollebesetningen av Richard [Ayoade]...Jeg synes det var perfekt. Å gjøre han besatt av grønnsaker var veldig Fable.

Du vet, greia med Fable er at du må vite at jeg husker at vi satt og designet Fable og sa: Jeg tror vi alle var enige om at Fable ville være morsom på grunn av det spillerne gjør. Det er ikke morsomt fordi det har mange vitser. Det hadde faktisk ingen vitser, men det var veldig morsomt fordi vi tillot spilleren å reagere på latterlige måter, og det latterlige virket fortsatt å være der i traileren."

Avslutningsvis sa Molyneux:

"I likhet med deg skulle jeg gjerne ha sett mer gameplay, men jeg elsket virkelig da ildkulen ble kastet fra heltinnen. Jeg elsket følelsen av slagkraft. Jeg syntes det var virkelig lovende. Så du vet, jeg har store forhåpninger."

Playground Games har ennå ikke kunngjort når vi kan vende tilbake til Albion i deres versjon av Fable, men hvis du vil høre mer om hva Molyneux holder på med hos utvikleren 22cans kan du se hele intervjuet vårt med den ikoniske spilldesigneren nedenfor.