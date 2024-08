Peter Molyneux: "Jeg er fascinert av å se hva Playground gjør med Fable"

HQ

Den dag i dag husker spillere med forferdelse lanseringen av det aller første Fable, der skaperen Peter Molyneux lovet en rollespillverden som levde på enestående måter. Han fortsatte å hype det uhemmet gjennom del to og tre og ble noe av en stående vits.

Heldigvis var Fable -spillene veldig bra selv uten Molyneux' ville løfter, og snart er det på tide med en reboot av den elskede serien. Og en som er veldig nysgjerrig på dette, er Molyneux, som for lengst har lagt Microsoft og serien bak seg. Hva synes han om det kommende eventyret? Vel, til IGN sier han :

"Jeg er fascinert av å se hva Playground gjør med Fable. Jeg er veldig glad for at franchisen fortsetter å vokse. Jeg mener, det gjør meg så stolt, å være involvert med de strålende folkene som laget Fable, og vi laget noe som var verdig for noen så strålende som Playground å lage det. Jeg håper de gjør det til sitt Fable. Jeg håper de beholder humoren, trailerne jeg har sett så langt ser fantastiske ut. Men jeg er nysgjerrig på gameplayet, og jeg er nysgjerrig på hvordan deres Fable ser ut og spilles og føles, i motsetning til hvordan Lionhead ville sett ut og føltes. For et utrolig diplomatisk svar det var!"

Er du like begeistret for det kommende Fable som Molyneux er?