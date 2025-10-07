Peter Molyneux: "Phil Spencer er en av de beste menneskene jeg noen gang har jobbet med"

HQ

I dag er Peter Molyneux kanskje ikke et navn som umiddelbart forbindes med kvalitet, men faktum er at han har levert flere virkelig klassiske spill opp gjennom årene, ikke minst Fable-serien. I 2009, tre år etter at studioet hans Lionhead ble kjøpt opp av Microsoft, ble han også forfremmet til europeisk kreativ direktør for Microsoft Game Studios, og han hadde mye å gjøre med en den gang mindre kjent kollega ved navn Phil Spencer.

I dag er Spencer sjef for hele Microsofts spilldivisjon, og de fleste av oss har nok en mening om ham. Men hvordan er han egentlig privat, bak kulissene? Molyneux kommenterer dette i et intervju med Edge Magazine (takk, GamesRadar), der han forteller om sine møter med Spencer for nesten 20 år siden:

"Han er en av de beste menneskene jeg noen gang har jobbet med. Jeg sier ikke dette for å smiske med ham - han er en person som absolutt elsker spillindustrien, og er utrolig smart.

Men han har jobbet hos Microsoft hele livet. Phil pleide å jobbe i Lionhead-kontorene, så vi tilbrakte mye tid sammen. Og han sa: "Vet du hva, Peter, jeg vil veldig gjerne bruke talentene dine litt mer i Microsoft."

Molyneux ble sjef for Europa, og det ser ut til at erfaringen var noe han verdsatte høyt:

"Nå er jeg en person som absolutt motiveres av ros, så da han sa: 'Vi ønsker å gjøre deg til Microsoft-partner, tenkte jeg: 'Fantastisk, de liker meg virkelig': Fantastisk at de virkelig liker meg! Det er bare det å gå tilbake til skolen, denne gutten som ønsker å bli likt - det er det det hele handler om. Så jeg lot meg selv glemme hvor forferdelig det hadde vært å være [senior vice president] i EA."

I dag er Molyneux først og fremst en indie-utvikler, og jobber for tiden med sitt kommende Masters of Albion. Hans tid i rampelyset er kanskje over, men han er fortsatt en interessant figur med et helt unikt perspektiv på spillkonseptet.