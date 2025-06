Petra forplikter seg til G2 Gozen etter en periode som inaktiv spiller

HQ

G2 Gozen har vært i turbulente farvann i det siste, ettersom damedivisjonen Valorant divisjon for G2 Esports har stirret ned i tønnen med en gjenoppbygging. Noen av spillerne har lekt med tanken på å dra andre steder, selv om Michaela "mimi" Lintrup har bestemt seg for å bli til minst 2028. Nå ser det ut til at G2 Gozen ikke trenger å bekymre seg for en av sine andre stjerner, ettersom Petra "Petra" Stoker også har forpliktet seg til organisasjonen på nytt.

Vi vet ennå ikke omfanget av dette engasjementet, ettersom ingen kontraktsinformasjon blir kastet rundt ennå. Det vi vet er at Petra er "tilbake" og at hun vender tilbake til den aktive troppen og ser Mathilde "Nelo" Beltoise flytte til benken.

Hjertet i G2 Gozen er altså intakt, alt i god tid før Game Changers EMEA Stage 3 til høsten.