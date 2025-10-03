PGA-sjefen vil be om unnskyldning til Rory McIlroy og hans kone etter utskjelling fra amerikanske fans under Ryder Cup

HQ

Team Europe klarte en imponerende seier i Ryder Cup forrige helg, og overlevde en sen oppblomstring fra det amerikanske laget på den siste dagen, som endte 15-13 etter at Team Europe ledet med sju poeng på et tidspunkt. De klarte det til tross for den trykkende atmosfæren i New York, der fansen buet rasende på de europeiske spillerne ... til et punkt der det gikk over streken.

Derek Sprague, administrerende direktør i PGA of America, sa at folk gikk over streken, og at de europeiske golfspillerne fortjener en unnskyldning, spesielt Rory McIlroy, verdens nummer to, hvis kone Erica ble truffet av en flaske som ble kastet av en fan.

"Det er uheldig at folk gikk over streken i forrige uke," sa Sprague til Golf Channel (via BBC). "Det hører ikke hjemme i Ryder Cup, det hører ikke hjemme i golfsporten, og vi er ikke fornøyd med det som skjedde forrige uke.

"Jeg har ikke snakket med Rory eller Erica, men jeg har planer om å sende dem en e-post med mine dypfølte unnskyldninger for det som skjedde", sa Prahe.

Rory McIlroy, fra Nord-Irland, er for øyeblikket rangert som nummer to på Official World Golf Ranking (OWGR). Han avsluttet en elleve år lang tørke av store mesterskap ved å vinne sin første Masters Tournament i år.