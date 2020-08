Helt siden EA sluttet å lage golfspill etter utgivelsen av Rory McIlroy PGA Tour tilbake i 2015 har HB Studios vært ledende på markedet. Rett før utgivelsen av det tredje spillet i The Golf Club-serien i 2018 kom 2K Sports med på laget, men de hadde lite innvirkning på utgivelsen av det spillet. Nå, to år senere, er de derimot klare for å gi oss det ferskeste golfspillet, PGA Tour 2K21.

Klar til å slå ut på fantastiske baner!

Personlig har jeg spilt The Golf Club-spillene mer enn selv de gode gamle Tiger Woods-spillene, og det sier en god del ettersom PlayStation 2-platene min var utslitt på grunn av overdrevet bruk. The Golf Club har vært mer likt simulasjonsgolf i motsetning til EA sine spill som har vært mer rettet mot hverdagsbrukeren. Etter at det ble klart 2K Sports skulle ha et ord med i laget var det mange av de mest seriøse spillerne som var redde for at spillet skulle gå mer i EA sin retning. Jeg kan heldigvis avkrefte at dette har skjedd.

Eller, det er bare delvis sant. Det er noen deler av spillet som er mer arkadeaktige enn før, men simulasjonsdelen er absolutt til stede, og det er også mer utfordrende enn noen gang. Utviklerne har funnet en fin balanse mellom det å tiltrekke både hverdagsbrukeren og de mer seriøse.

Ikke alle posisjoner er perfekt...

En ting som kom sent inn i The Golf Club 2019 Featuring PGA Tour var lisensen med PGA Tour. Det ga ikke spillet mer enn noen offisielle baner, men PGA Tour 2K21 har nytt godt av partnerskapet, og kan vise til 12 offisielle PGA-spillere som er mulig å spille mot i den forbedrede karrieremodusen og noen ekstra offisielle baner. Resultattavlene fra PGA-turneringene i karrieremodusen preges også av ekte spillernavn i motsetning til før, og selv om det mangler noen navn som Tiger Woods, Rory McIlroy, Phil Mickelson og ikke minst vår egen Viktor Hovland er det et velkomment tilskudd. Det blir interessant å se om de planlegger å legge til flere i fremtiden ettersom muligheten til å endre spillernavn er fjernet.

Karrieremodusen har også noen andre forbedringer. Utslagstidene er nå realistiske gjennom de fire rundene, som betyr at lederballen slår ut sist i de to siste rundene i turneringene. Vanskelighetsgraden kan justeres til å passe akkurat slik jeg ønsker det gjennom å endre alt fra hvor gode motstanderne er, værforhold, hvor konsekvent motstanderne er og lignende. Sammen med utfordringer mot de 12 PGA-spillerne og mange nye sponsorutfordringer er karrieremodusen mye mer attraktiv enn tidligere. Statistikken er også forbedret, og to sesonger inn i spillet virker de også å være mer presise enn før.

PGA Tour 2K21 har en baneguide som hjelper deg å planlegge slagene bedre.

Presentasjonen av turneringene i karrieremodusen er også bedre både med grafikk og kommentatorteam. John McCarthy, selve stemmen til The Golf Club, har blitt henvist til å være utegående reporter på banen som jeg hører fra nå og da, mens det er Luke Elvy og Rich Beem som har tatt over plassen hans i kommentatorboksen. De er et friskt tilskudd, men etter hvert blir de nokså gjentagende som så ofte skjer i sportsspill. Noen av kommentarene deres er morsomme, men ikke den sjette og syvende gangen i løpet av kort tid. I flerspillermodus og "Societies" er det fortsatt John McCarthy som gjelder.

Når vi først er inne på "Societies" har HB Studios bestemt seg for å fjerne muligheten til å lage enspiller-"Societies" av en eller annen grunn. Jeg antar de mener karrieremodusen er bra nok som den er, og at de vil vise frem den mest mulig. I tillegg er det ikke noe problem å sette opp slikt på nett, og markere den som privat for å spille alene.

Lite slår følelsen av å vinne.

Grafisk og lydmessig er det ikke store forskjellen her i forhold i til den forrige utgaven. Det er noen forbedringer her og der. Først og fremst hvordan gresset og sanden ser ut, men generelt er grafikken helt grei uten å være spektakulær. Publikum har som før ingen innvirkning på spillet, og de blir fortsatt til spøkelser så fort golfballen nærmer seg. Animasjonen av spilleren er også rimelig likt som før. Lyden fra golfslag, natur og publikum er likt det jeg er vant til fra før, og musikken er akkurat så avslappende som jeg forventer av et golfspill.

Gameplay er uansett det viktigste i hvert spill, og som jeg nevnte innledningsvis har PGA Tour 2K21 funnet en fin måte å inkludere alle typer spillere på. For de som bare vil kose seg med en runde golf finnes det en mengde hjelpeverktøy som kan aktiveres. Det er forhåndsinnstillinger som kan hjelpe meg å velge hvilken vanskelighetsgrad jeg ønsker på spillet, men det er også muligheter for å gå dypere til verks for å velge vanskelig det skal være å slå et slag tempomessig til hvor mange hjelpelinjer til putting jeg kan bruke. Man kan også velge om man vil ta seg bryet om å tenke vind, høydeforskjell og hvordan ballen ligger i terrenget eller om spillet skal ta seg av det. Dette gjør spillet veldig tilgjengelig for alle. De mest seriøse spillerne kan slå av alt av hjelpemidler, og med det få en ekstrem opplevelse som nesten kan være like vanskelig som golf i virkeligheten. Og ja, en ting til - backspin, som var dypt savnet i forgjengeren, er tilbake.

Avanserte innstillinger, og masse nytt innhold inntrer i PGA Tour 2K21

Det var store forskjeller i hvordan spillet oppførte seg på de forskjellige plattformene forrige gang, og menymessig virker det å være tilfellet fortsatt. Under anmelderperioden hadde jeg kun tilgang på PlayStation 4-versjonen, men sammenlignet med videoer jeg har sett av PC-utgaven virker det som om forskjellen er den samme som før. På den positive siden ser og føles det som om ulikhetene i selve spillbarheten er borte, og dette er en viktig forbedring. PlayStation-brukere hadde en stor fordel i tredjepartsturneringer som TGCTours før, men det ser altså ut som dette ikke blir tilfellet her.

Samtidig var det knyttet spenning til hva inntredenen til 2K ville gjøre med mikrotransaksjoner. Mange fryktet lenge at det skulle bli som NBA-serien deres hvor det er lettere å kjøpe seg til seier ved bruk av virkelige penger. Frykten var at dette skulle bli tilfellet etter at det ble klart at golfkøllene skulle ha egne egenskaper, men heldigvis er ikke dette et problem. Det nye systemet gjør at jeg mister nøyaktighet om jeg velger køller som tillater mer lengde og motsatt. I tillegg er alt av innhold mulig å låse opp ved å bare spille som vanlig i stedet for å fylle opp kontoen med visakortet. Igjen har utviklerne funnet en fin løsning på noe som kan være en utfordring.

Har du det som trengs for å slå rivalen din?

Til slutt har banebyggeren også fått noen oppgraderinger. Denne funksjonen er kanskje en av de største grunnene til at The Golf Club-serien har vært så populær over lengre tid i motsetning til andre sportsspill. Mengden gode brukerbygde baner gjør det mulig å spille en ny bane hver eneste dag, noe som igjen gir nye utfordringer. Objekter som trær, planter, steiner og gresstyper er nå tilgjengelig på tvers av tema i motsetning til før hvor kaktuser kun var tilgjengelig i ørken-temaet for eksempel. Dette vil gi de beste banebyggerne en rekke nye muligheter som vi som spillere kan nyte godt av. Dette, sammen med nye elementer og muligheten til å legge flere teksturer oppå hverandre på en enkel og kjapp måte, vil gi oss en rekke fantastiske baner laget av en gruppe banebyggere som tilbringer mesteparten av tiden i spillet nettopp der.

Tross alt det positive har også spillet noen feil. Antall ganger ballen min har rullet forsiktig ned i bunkeren for så å vise at ballen er dekt til 20-30% er frustrerende. Det er også ganger hvor jeg har sett ballen klart og tydelig i det høyeste gresset, men spillet mener fortsatt at 40% av ballen er tildekt. Dette gjør neste slag enda vanskeligere enn det skulle vært. Droppesystemet som trer i kraft de gangene jeg får rusk i øyet og havner i vannet virker å være noe forbedret, men er fortsatt ikke ideelt. Tilskuddet «splash»-slag, som ofte brukes ut fra bunkere er kjekt, men ettersom det også er fullt mulig å bruke det utenfor bunkeren blir det litt vel urealistisk og gjør nærspillet langt lettere enn det burde være. I tillegg lurer jeg veldig på hvorfor de har valgt å fjerne muligheten til å slå et slag lavt ut fra hindringer, et såkalt «punch»-slag, da dette brukes hyppig i virkelig golf. På tross av at golf er en perfekt sport for cross-play er det heller fortsatt ikke mulig i PGA Tour 2K21. Å fortsatt måtte laste opp resultater til en tredjepartsside for å sammenligne resultater med andre plattformer er rimelig tåpelig i 2020.

Alle hull gir nye utfordringer.

Det finnes en rekke tilskudd jeg gjerne skulle listet opp her som har gjort spillet bedre. En helt ny kleskolleksjon bestående av kjente merker og en baneguide er blant disse, men i stedet for at du skal lese deg i hjel i denne anmeldelsen anbefaler jeg å prøve spillet selv for å erfare det. Det er det nemlig verdt.

For alt i alt er PGA Tour 2K21 et fantastisk spill. Det vil falle i smak hos både de som liker arkadegolf og de som liker realisme, noe som gir flere spillere. Med en forbedret karrieremodus, finpusset spillopplevelse og tilskudd i form av lisensierte spillere og baner er det fortsatt det beste golfspillet på markedet, og det vil det nok forbli helt til neste tilskudd i serien kommer.