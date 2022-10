HQ

For drøyt to år siden ble vi servert det første golfspillet fra HB Studios etter at de fikk med seg 2K på laget. Mange fryktet at det skulle bli et mikrotransaksjonsbonanza, men heldigvis slapp vi det med PGA Tour 2K21. Dessverre er situasjonen en helt annen i PGA Tour 2K23. Her er det nemlig lagt til rette for at den med mest penger på konto kan dra store fordeler, spesielt i starten av levetiden til spillet. Heldigvis byr spillet også på positive sider.

Det er begrensede muligheter til å gjøre karakteren din unik.

Først og fremst har årets utgave fått en heloveraling av utseendet i menyene. Alt er nytt, og alt ser mye bedre ut. Enkelte av valgene som er gjort i plassering av menyobjekter kan nok diskuteres litt, men generelt sett gir det meste mening. På PC flyter menyene for det meste like godt som de gjorde i forrige versjon, med unntak av «societies» hvor du kan sette opp manuelle turneringer med spillere fra hele verden. Denne delen er blitt utrolig treg, også på PC-versjonen. På PlayStation 5 er menyene blitt vesentlig raskere enn de var, og det skaper langt mindre frustrasjon enn hva som var tilfellet før.

I forrige utgave hadde de som spilte på PlayStation flere fordeler kontra de som spilte på PC og Xbox. Linjene på greenen var mer nøyaktige, og det var mye lettere å ha en rett linje på svingen. Det er fortsatt noen forskjeller mellom plattformene, men de er langt mindre enn sist, og begge har sine fordeler og ulemper. For meg var det mye lettere å få til et bra tempo på PlayStation, men korte putter var enda lettere på PC da det på PlayStation er en liten forsinkelse fra du starter baksvingen med kontrolleren til animasjonen faktisk starter på skjermen. Dette er jo noe som forhåpentligvis vil la seg fikse på sikt med en oppdatering.

"Play it as it lies" er et velkjent golfuttrykk, og det gjelder også her.

Heldigvis ett dette ett av veldig få problemer med selve spillet på golfbanen i PGA Tour 2K23. Alt annet føles mye bedre enn forgjengeren, og litt fordi det kan være litt vanskeligere enn før føles det ekstra godt når et slag sitter som det skal. Litt som i virkeligheten på golfbanen. Spillet har også dratt nytte av at det har fått en egen versjon til denne generasjonens konsoller, og også en forbedring til PC-versjonen.

Grafikken har fått små justeringer uten at det er noe revolusjonerende, og det samme med kommentatorsporene. Kommentatorene gir mye informasjon fra hver av de offisielle banene som er basert på baner i virkeligheten, men jeg merket at det ble litt repeterende andre gang jeg spilte samme bane. Midtveis i andre sesong i karrieremodusen ble det derfor til at jeg slo av kommentatorene, men jeg vil absolutt si at det er verdt å ha de på gjennom første sesong i det minste. Lyder fra golfklubber som treffer baller har også fått en total oppgradering, og nå hører jeg lett forskjell på de ulike køllene, og helt ned til detaljer om hvilket merke køllene er. Jeg kan med andre ord høre forskjellen på en Ping-driver og en Mizuno-driver, akkurat som i virkeligheten. Til slutt i denne seksjonen må jeg også få nevne musikken i menyene som er over all forventning. En fin blanding av stemningsfull og up-tempo musikk gjør at både jeg og flere etterlyste en Spotify-liste med låtene tidlig, men jeg må jo innrømme at som med alle andre spill så blir musikken litt ensformig i lengden, og etter litt tid blir den også byttet ut med personlige spillelister.

Banebyggeren er med på å gjøre spillet verdt å spille i mange timer.

Den nevnte karrieremodusen har også fått seg noen små justeringer til årets utgave. En bedre presentasjon både grafisk- og lydmessig på den ene siden, og litt flere valgmuligheter på den andre siden. Alle turneringer som ikke bruker baner fra virkeligheten kan byttes ut til andre offisielle baner i spillet slik at man slipper å spille de samme banene sesong etter sesong. Dette gjør karrieremodusen bedre å spille over tid naturligvis.

Men det er ikke karrieremodusen som er den store vinneren i dette spillet, såpass ærlig må jeg være. Helt siden The Golf Club i 2014 er det samfunnet med banebyggere som har holdt mest liv i denne serien med sine fantastiske kreative ideer. Mange tusen baner er laget over årene, og mange av disse er blitt med fra spill til spill, og det er i tillegg kommet nye flotte baner. Det finnes også en del baner som ikke er like bra selvsagt, ettersom flere bare lager tullebaner og publiserer, men i de fleste tilfellene er det designere som har brukt masse tid på å lage en flott bane som jeg og du kan spille. Personlig holdt jeg som vanlig ut i ganske nøyaktig ett golfhull med min tålmodighet i år også, så jeg har stor respekt for de som bruker hundrevis av timer på at vi skal få en bedre opplevelse med spillet.

Golfserien til HB Studios har alltid vært kjent for å være av de bedre simulatorene i sjangeren, og det har alltid vært et ønske fra den canadiske utvikleren at den eneste måten å bli bedre på er ved å spille spillet så mye som mulig. De gikk litt bort fra det i forrige versjon hvor de la på attributter på golfkøllene, og denne gangen har de gått enda lenger bort fra dette ved å gå grundigere til verks med funksjoner og attributter på køller og baller i bagen i tillegg til ferdighetstrekk hos spilleren. Det er her mikrotransaksjonene kommer inn i bildet.

Lei av å spille med golfere? Steph Curry og Michael Jordan er også spillere du kan velge å spille med.

Ikke bare koster det virtuell valuta å sette på egenskaper på de forskjellige køllene, men du må også punge ut med samme valuta om du vil ha golfballer med spesielle egenskaper, og sistnevnte holder i tillegg et visst antall runder på golfbanen. Dette betyr at du konstant må fylle på med nye baller om du skal hamle opp med de beste. Ja, denne valutaen kan også tjenes opp i spillet, men du tjener ikke nok valuta til å bruke de nødvendige ballene i hver runde du spiller. Dette gjør at du må åpne lommeboka for å henge med i konkurransesammenheng.

Du må heldigvis ikke spille på konkurransenivå for å nyte PGA Tour 2K23. Det er en rekke måter å spille spillet på helt fra det aller enkleste til det helt ekstreme. Du kan også velge å hive deg løs på den nye modusen Top Golf om du bare vil spille litt for gøy.

Modusen er basert på Top Golf-senteret i Las Vegas som kombinerer sosial sammensetning med golf. Dessverre er dette hundre prosent en gimmick med altfor lite innhold. I virkeligheten består Top Golf av en rekke morsomme «Partyspill» som du kan spille ved å slå golfballer, men her er det begrenset til én modus som fort blir kjedelig. Ikke er det ledertavler tilgjengelig enda heller, så du får ikke sammenlignet resultatene dine med andre. Denne modusen hadde så enormt potensiale, men skuffer også deretter.

Top Golf har enormt potensiale, men det utnyttes på langt nær så godt som det kunne gjort.

En kjærkommen ting for mange, som tidligere spilte Tiger Woods-spillene på PlayStation, er muligheten til å spille som en av proffene på Touren. Nå kan du velge å spille som én av fjorten forskjellige, inkludert Tiger Woods, Justin Thomas, Lexi Thompson, Brooke Henderson, Lydia Ko, Collin Morikawa, Xander Schauffele, Tony Finau og Will Zalatoris. I tillegg har 2K naturlig nok et tett samarbeid med NBA (basketball), så i tillegg til golfspillere kan du også være Michael Jordan eller Steph Curry ved utgivelse. Dessverre for oss nordmenn mangler både Viktor Hovland og Rory McIlroy på både denne listen, og på ledertavlen fra turneringene av en eller annen grunn. Jeg har prøvd å finne ut om det er en lisenssak eller andre grunner uten hell så langt.

En annen ting mange har etterspurt er den gode gamle «3-klikk-svingen», for de som sliter litt med å bruke den analoge spaken. Her har HB Studios lagt til denne funksjonen, men i et litt annet format enn det vi er kjent med fra tidligere golfspill. Det høres kanskje lettere ut å bruke dette systemet, men det viste seg fort for min del at det absolutt ikke er tilfellet, og det krever minst like mye av deg som sitter med kontrolleren / musen i hånda som den analoge svingen, men også denne teknikken kan justeres ned i vanskelighetsgrad for å gjøre det lettere selvsagt.

Å bygge din egen karakter i spillet har 2K vist at de gjør med glans i spill som NBA og WWE, men i PGA har de vært heller svake så langt, og denne utgaven er ikke noe unntak dessverre. Det er en rekke klesplagg å velge mellom, og som du kan låse opp / kjøpe, men endringer av selve karakteren er det begrensinger ved. Jeg kan justere høyden, men ikke vekten på den for eksempel, og dette gjør det svært vanskelig å lage unike karakterer. Hvorfor de har satt denne begrensningen vet jeg ikke da de hadde med denne funksjonen i forrige versjon. Det er litt skuffende, og det gjør at jeg får et langt mindre forhold til karakteren min enn jeg ville fått om jeg kunne valgt et utseende som minner mer om meg selv.

Kort oppsummert så er PGA Tour 2K23 en oppgradering fra forgjengeren, og jeg vil med hånden på hjertet si at det er verdt investeringen om du er glad i golfspill. Nå kommer karakteren jeg gir her til å være lavere enn den var på forrige spill, men det er ene og alene fordi HB Studios og 2K ikke har grepet de mulighetene de har hatt med dette spillet, og vekten av mikrotransaksjoner. Det er uansett nok av innhold her til å forsvare et kjøp, og for de som ikke har spilt golfspill på noen år er det også en god introduksjon da dette spillet passer både veteraner og nykommere.

Spillet er tilgjengelig på PS4/PS5, Xbox One / Series S/X og PC ved utgivelse. Anmeldelsen ble skrevet basert på PC og PS5-versjonen.