PGL arrangerer en Tier 1- Counter-Strike 2 -turnering i Kina i april 2027

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Turneringsarrangøren PGL har kunngjort at de snart skal arrangere et stort arrangement i Kina. Arrangøren vil samle mange av de største og mest kjente navnene i Counter-Strike 2 -scenen til et stort arrangement hvor 1 million dollar står på spill, alt mellom 14. og 26. april.

Vi har ikke fått opplyst det nøyaktige stedet for arrangementet, bortsett fra at det skal være i «Kinas visumregion», og det er heller ikke gitt ut informasjon om vertsarenaen. Vi vil heller ikke vite hvilke lag som deltar på en stund, da de inviterte lagene vil bli bestemt av et lags VRS-plassering frem til turneringen, mens kvalifiserte lag vil bli valgt gjennom et Road to China-arrangement på tvers av flere regioner i begynnelsen av 2027.

PGL har bekreftet at arrangementet vil være i LAN-format og spilles foran et livepublikum.