PGL Astana 2026: De 12 inviterte lagene er bekreftet

Det begynner å nærme seg en periode i konkurransekalenderen for 2026 Counter-Strike 2 hvor det rett og slett blir for mange arrangementer på en gang, ettersom store internasjonale turneringer arrangeres samtidig over hele verden. I midten av mai arrangeres for eksempel IEM Atlanta, nøyaktig samtidig som PGL Astana 2026, noe som betyr at lagene må velge det ene arrangementet fremfor det andre.

Når det gjelder sistnevnte, ettersom mange av de største navnene allerede er bekreftet for IEM Atlanta, vet vi nå 12 av de totalt 16 lagene som vil være til stede på PGL Astana, noe som er en merkelig affære ettersom det er en overlapping ...

De bekreftede troppene er følgende :



Parivision



Team Falcons



Team Spirit



G2 Esports



The MongolZ



Mouz



Furia



Aurora



Heroisk



Gentle Mates



Monte



FUT Esports



Det interessante er at FUT Esports også er et invitert lag til IEM Atlanta, noe som betyr at det helt sikkert vil hoppe over ett av disse to arrangementene, med tanke på at de skjer samtidig og på forskjellige kontinenter ... Ellers vil de fire siste plassene i PGL Astana bli delt ut til lag som kvalifiserer seg i løpet av de kommende ukene, med én plass til Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Asia.

Selve PGL Astana vil gå mellom 9. og 17. mai på Barys Arena i Kasakhstans hovedstad.