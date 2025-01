PGL avslører Counter-Strike 2 Cluj-Napoca 2025-turneringens deltakende lag

HQ

Om et par uker vil de beste Counter-Strike 2 -lagene fra hele verden forlate den polske byen Katowice for i stedet å dra til hovedstaden i Romania, Bucuresti, for nok et stort Counter-Strike 2 -arrangement. PGL vil være vertskap for Cluj-Napoca 2025-turneringen i midten til slutten av februar, og dette ser 16 lag til stede og kjemper om en del av en premiepott på 1.25 millioner dollar.

Med arrangementet nesten her, er de 16 lagene for turneringen bekreftet, og når det gjelder hvem de er, kan du se hele listen nedenfor :



MongolZ



FaZe Clan



Mouz



Team Falcons



Furia



PaiN Gaming



Eternal Fire



3DMax



MiBR



Kompleksitet



SAW



BIG



FlyQuest



Astralis



Wildcard



Virtus.pro



Arrangementet Cluj-Napoca vil løpe fra 14. februar og vare til 23rd, når en vinner blir bestemt og sendt hjem med $ 400,000 XNUMX i premiepenger.