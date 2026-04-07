PGL Bucuresti 2026: Astralis og FUT Esports sikrer seg sluttspillbilletter

I forkant av langhelgen berørte vi tidsplanen for PGL Bucuresti 2026, som startet 4. april og vil løpe helt frem til 11. april. Med denne store Counter-Strike 2 -turneringen som samler mange av de beste lagene fra hele verden, er du kanskje interessert i å høre hvordan arrangementet har utviklet seg frem til dette punktet? I så fall har vi dekket deg.

Som det ser ut nå, har det ikke skjedd så mye sikkert, ettersom 12 av de 16 lagene i gruppespillet fortsatt er i bevegelse og i en posisjon der de kan konkurrere om sluttspillplasser. De fire andre lagene har enten sikret seg sluttspillbilletter eller blitt eliminert helt.

Etter å ha innledet PGL Bucuresti-kampanjene med tre strake seire, er både Astralis og FUT Esports bekreftet til sluttspillet. På samme måte har både FaZe Clan og Team Voca blitt slått ut etter å ha tapt sine tre første kamper.

Det er en rekke kamper på gang i dag, noe som betyr at flere sluttspillbilletter kan bli stanset i løpet av de kommende timene. På samme måte vil vi ikke vite den faste sluttspillplanen og braketten før gruppespillet er avsluttet i morgen.