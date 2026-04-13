PGL Bucuresti 2026: FUT Esports hevder trofé etter dominerende stor finale mot Astralis

HQ

Etter en travel turnering som startet i påsken, ble PGL Bucuresti 2026 avsluttet i løpet av den siste helgen, noe som betyr at et lag har blitt kronet til mester og trofeet har blitt delt ut.

Den store finalekampen så FUT Esports og Astralis komme sammen, og etter en ganske dominerende forestilling fra førstnevnte, gikk FUT Esports bort som seierherre etter et 3-1-resultat.

Dette betyr at laget er på vei hjem med $ 200,000 93,750 i premiepenger, mens Astralis får $ XNUMX XNUMX for sin innsats. Ellers, takket være å slå 3DMax i kampen om tredjeplassen, går The MongolZ bort med $ 75,000 XNUMX i premiepenger på grunn av å bli nummer tre sammenlagt.

Når det gjelder hva som er neste for FUT Esports, har laget en mindre pause, da det neste gang vil vises på BLAST Rivals Spring 2026, som begynner 29. april.