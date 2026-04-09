PGL Bucuresti 2026: Sluttspillbraketten er satt med bare åtte lag igjen i strid

Fokus, Legacy og Wildcard ble alle slått ut i går.

Gruppespillet for PGL Bucuresti 2026 er avsluttet, noe som betyr at fra i går ble ytterligere tre lag eliminert fra turneringen mens tre andre slo billettene sine til sluttspillet.

Til dette formål, etter en anspent kamp, klarte Eyeballers å slå ut Fokus etter å ha beseiret laget 2-1, alt mens Parivision og B8 gjorde kort arbeid med Wildcard og Legacy, begge på en 2-0 måte.

Dette betyr at sluttspillagene er bekreftet, og kvartfinalebraketten er låst. Kvartfinalene spilles i dag, og siden det er et enkelt eliminasjonsformat, vil fire lag bli slått ut i dag, mens de fire andre går videre til morgendagens semifinaler. Når det gjelder dagens kampoppsett, kan du se den informasjonen nedenfor.

PGL Bucuresti kvartfinaler:


  • Astralis vs. Eyeballers

  • 3DMax mot MiBR

  • MongolZ vs. Parivision

  • B8 vs. FUT Esports

Hvilke resultater forventer du av disse kampene?

Counter-Strike 2

Relaterte tekster

0
Counter-Strike 2Score

Counter-Strike 2
ANMELDELSE. Skrevet av Patrik Severin

Patrick har fortsatt med å desarmere bomber, redde gisler og kjøpe obskøne mengder våpen i denne oppfølgeren til det klassiske spillet.



