PGL Cluj-Napoca 2026: Kampene på åpningsdagen er offentliggjort

Neste uke begynner PGL Cluj-Napoca, som bringer mange av de beste Counter-Strike 2 lagene fra hele verden til Romania i jakten på et trofé og en stor del av premiepengene. Med første dag satt til 14. februar, kjenner vi nå åpningskampene for turneringen, med åtte kamper som er satt til å starte handlingen.

Gruppespillet vil ha et format der de åtte beste lagene går videre til sluttspillet. De åtte nederste blir eliminert og sendt hjem tidlig. Tre seire av fem mulige bør være nok til å sikre avansement til knockout-sluttspillet.

Når det gjelder kampene i gruppespillet på åpningsdagen, har kampene blitt seedet som følger :



Natus Vincere vs. Astralis



Aurora mot FUT Esports



Mouz vs. Parivision



FaZe Clan vs. Heroic



Team Vitality vs. G2 Esports



Team Falcons vs. 3DMax



Furia vs. B8



MongolZ vs. PaiN Gaming



Hvem tror du vil vinne hvert spill?