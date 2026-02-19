PGL Cluj-Napoca 2026: Slik har sluttspillet blitt seedet

HQ

Vi er i knasende tid for PGL Cluj-Napoca 2026, den store Counter-Strike 2 -turneringen som arrangeres i Romania hvor $ 625,000 XNUMX står på linjen. Allerede er det meste av arrangementet i bøkene ettersom gruppespillet er avsluttet, noe som betyr at bare åtte lag er igjen i strid for sluttspillet som vil være vert fra i morgen 20. februar til søndag 22. februar.

Når dette er tilfelle, lurer du kanskje på hvordan sluttspillbraketten har blitt seedet og arrangert, og vi har all denne informasjonen for dine øyne nedenfor. Det er verdt å merke seg at sluttspillet er enkelt eliminasjonsformat, noe som betyr at tap ser at et lag blir eliminert fra forhandlingene. Det vil imidlertid være en kamp om tredjeplassen for de to lagene som taper i semifinalen.

PGL Cluj-Napoca 2026 Playoff-brakett:

Kvartfinaler (20. februar):



Parivision vs. Team Falcons kl. 8:00 GMT/9:00 CET



Mouz vs. Natus Vincere kl. 11:00 GMT/12:00 CET



Team Vitality vs. Aurora kl. 14:00 GMT/15:00 CET



The MongolZ vs. Furia kl. 17:00 GMT/18:00 CET



Semifinaler (21. februar):



Vinneren av Mouz/NAVI mot vinneren av Parivision/Falcons kl. 15:00 GMT/16:00 CET



Vinneren av Vitality/Aurora mot vinneren av MongolZ/Furia kl. 18:00 GMT/19:00 CET



Kamp om tredjeplassen (22. februar):



Taperen av semifinale 1 mot taperen av semifinale 2 kl. 12:00 GMT/13:00 CET



Den store finalen (22. februar):



Vinneren av semifinale 1 mot vinneren av semifinale 2 kl. 16:00 GMT/17:00 CET



Hvem tror du kommer til å gå hele veien?