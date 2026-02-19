PGL Cluj-Napoca 2026: Slik har sluttspillet blitt seedet
Bare åtte lag gjenstår i det store Counter-Strike 2 -arrangementet.
Vi er i knasende tid for PGL Cluj-Napoca 2026, den store Counter-Strike 2 -turneringen som arrangeres i Romania hvor $ 625,000 XNUMX står på linjen. Allerede er det meste av arrangementet i bøkene ettersom gruppespillet er avsluttet, noe som betyr at bare åtte lag er igjen i strid for sluttspillet som vil være vert fra i morgen 20. februar til søndag 22. februar.
Når dette er tilfelle, lurer du kanskje på hvordan sluttspillbraketten har blitt seedet og arrangert, og vi har all denne informasjonen for dine øyne nedenfor. Det er verdt å merke seg at sluttspillet er enkelt eliminasjonsformat, noe som betyr at tap ser at et lag blir eliminert fra forhandlingene. Det vil imidlertid være en kamp om tredjeplassen for de to lagene som taper i semifinalen.
PGL Cluj-Napoca 2026 Playoff-brakett:
Kvartfinaler (20. februar):
- Parivision vs. Team Falcons kl. 8:00 GMT/9:00 CET
- Mouz vs. Natus Vincere kl. 11:00 GMT/12:00 CET
- Team Vitality vs. Aurora kl. 14:00 GMT/15:00 CET
- The MongolZ vs. Furia kl. 17:00 GMT/18:00 CET
Semifinaler (21. februar):
- Vinneren av Mouz/NAVI mot vinneren av Parivision/Falcons kl. 15:00 GMT/16:00 CET
- Vinneren av Vitality/Aurora mot vinneren av MongolZ/Furia kl. 18:00 GMT/19:00 CET
Kamp om tredjeplassen (22. februar):
- Taperen av semifinale 1 mot taperen av semifinale 2 kl. 12:00 GMT/13:00 CET
Den store finalen (22. februar):
- Vinneren av semifinale 1 mot vinneren av semifinale 2 kl. 16:00 GMT/17:00 CET
Hvem tror du kommer til å gå hele veien?