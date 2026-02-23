PGL Cluj-Napoca 2026: Team Vitality fortsetter terrorregimet med nok en seier

HQ

Det var en periode i 2024 og 2025, der alt som Team Vitality så ut til å røre ved i konkurransekretsen Counter-Strike 2 ble til gull. Organisasjonen vant de fleste arrangementene de deltok på og sikret seg en Intel Grand Slam i prosessen, og startet til og med en kampanje for å vinne en Grand Slam på rad. Men så kom ting tilbake til virkeligheten da den franske organisasjonen gikk gjennom en periode i fjor der den var mer av en brudepike enn en brud, og stilte spørsmålet om terrorregimet var over?

Åpenbart ikke. Team Vitality har vist seg å være nesten ukuelige de siste arrangementene, med en seier i StarLadder Budapest Major 2025 helt på slutten av 2025, og deretter en seier i Intel Extreme Masters Krakow 2026 i begynnelsen av februar. Det er ett ESL-arrangement fra den back-to-back Grand Slam-tittelen, og det viser heller ingen tegn til å slippe store trofeer.

Vi sier dette som i løpet av helgen løftet Team Vitality PGL Cluj-Napoca 2026-trofeet etter å ha beseiret Parivision i finalen på en 3-0 måte. Dette resultatet ser laget på vei hjem med $ 225,000 XNUMX i premiepenger (men ingen videre fremgang på Grand Slam, da det ikke er et ESL-arrangement), men også selvtilliten som følger med å vinne et stort arrangement uten å slippe et eneste kart ...

Jepp, bedre se opp for Team Vitality igjen, spesielt på de umiddelbare begivenhetene i BLAST Open Spring 2026 i midten av mars og deretter de to kommende IEM-turneringene i Rio de Janeiro og Atlanta i april og mai, to arrangementer de vil være desperate etter å vinne for deres Grand Slam-håp.