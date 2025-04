PGL gjør en massiv forpliktelse til konkurransedyktig Dota 2 med 13 planlagte turneringer

HQ

PGL har brølt tilbake til livet de siste årene, og har blitt en av de største turneringsarrangørene i Counter-Strike 2 plass og en fast utfordrer til ESL og BLAST. Selskapet er også en stor aktør i Dota 2 verden, og det er noe det har til hensikt å bygge videre på, ettersom PGL nå har kunngjort en massiv langsiktig forpliktelse til esport.

PGL har kunngjort planer om å være vertskap for 13 store Dota 2 turneringer frem til slutten av 2028, som hver vil inneholde en enorm premiepott på 1 million dollar. Når det gjelder hva dette innebærer, blir vi ikke fortalt mye med hensyn til detaljer ennå, annet enn det faktum at målet er å støtte en Dota 2 -turnering til per kalenderår fra 2027 og fremover. Dette betyr at mens 2025 avsluttes med Wallachia Season 5 i juni og Season 6 i november, og deretter blir fulgt av tre begivenheter uten tittel i 2026 i mars, april og november, vil 2027 og 2028 ha fire turneringer å bli begeistret for.

Den nåværende PGL-kalenderen ser ut som følger :

2025:



PGL Valakia sesong 5 (18. - 29. juni 2025)



PGL Valakia sesong 6 (4. - 16. november 2025)



2026:



PGL-turnering #1 (3. - 16. mars 2026)



PGL-turnering #2 (14. - 26. april 2026)



PGL-turnering nr. 3 (3. - 15. november 2026)



2027:



PGL-turnering #1 (2. - 14. mars 2027)



PGL-turnering #2 (11. - 23. mai 2027)



PGL-turnering #3 (19. - 31. oktober 2027)



PGL-turnering nr. 4 (16. - 28. november 2027)



2028:



PGL-turnering #1 (1. - 12. mars 2028)



PGL-turnering #2 (8. - 21. mai 2028)



PGL-turnering nr. 3 (17. - 29. oktober 2028)



PGL-turnering nr. 4 (7. - 19. november 2028)



Om hvorfor de ønsket å forplikte seg til Dota 2, uttaler PGL: "Ved å låse inn arrangementsdatoer flere år i forveien og opprettholde en konsekvent premiepott på 1 000 000 dollar for hver turnering, tilbyr PGL stabilitet for lagene, klarhet for fansen og en pålitelig, konkurransedyktig struktur som hever hele økosystemet."