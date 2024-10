PGL kunngjør tre Wallachia-arrangementer for 2025

HQ

Den siste helgen ble den andre sesongen av Dota 2 konkurransedyktig handling i Wallachia-regionen i Romania avsluttet, alt som en del av turneringsarrangøren PGLs innsats. Det viser seg at denne andre satsingen ikke vil være den siste for landet og regionen, ettersom PGL har lovet en stor retur til Wallachia i 2025, med tre arrangementer planlagt i løpet av året.

Det første, Season 3, vil bli avholdt mellom 8. og 16. mars, med kvalifiseringskamper mellom 5. og 12. januar, alt før det neste, Season 4, arrangeres mellom 19. og 27. april, med kvalifiseringskamper 1. og 8. februar. Det siste planlagte arrangementet er Season 5, som vil bli arrangert 15.-23. november, med kvalifiseringskamper 21.-28. september.

Hver turnering vil se 1 million dollar på linjen og 16 lag til stede, og PGL har til og med lovet gjestfrihetspakker for å sikre at de beste er i stand til å delta, med dette inkludert flybilletter tur-retur, overnatting for åtte personer per lag på et minimum firestjerners hotell, mat, drikke og snacksdekning, og et dedikert treningsrom for å starte opp også.

PGL-sjef Silviu Stroie kommenterer returen til Valakia og legger til: "Etter hvert som Wallachia-serien vokser, er vi forpliktet til å levere en enda mer engasjerende og dynamisk opplevelse for fansen. Vi er takknemlige for den utrolige støtten og entusiasmen fra lokalsamfunnet, og vi ser frem til å heve listen enda høyere i 2025."

