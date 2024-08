PGL legger ut kalenderen for 2025 og 2026 Counter-Strike 2

HQ

Counter-Strike e-sport er større og hyppigere enn noen gang. Ikke bare BLAST og ESL arrangerer arrangementer, men også PGL, som etter en periode borte fra rampelyset har kommet tilbake de siste par årene med noen virkelig store turneringer. Arrangøren ønsker å kapitalisere og fortsette å utvide sin innsats.

Vi visste tidligere at PGL hadde til hensikt å være vertskap for 10 arrangementer i løpet av 2025 og 2026, og nå vet vi nøyaktig hvor og når disse arrangementene vil være. Du kan se hele kalenderen for begge årene nedenfor.

2025:



PGL på FiRe Buenos Aires 2025: Teatro Gran Rex - 13.-23. februar



PGL Bucuresti 2025: PGL Studios - 3.-13. april.



PGL Astana 2025: Barys Arena - 8.-18. mai.



PGL Beograd 2025: Beograd Arena - 23. oktober-2. november.



2026:



PGL on FiRe Buenos Aires 2026: Estadio Mary Teran de Weiss - 12.-22. februar



PGL Bucuresti 2026: PGL Studios - 2.-12. april



PGL Astana 2026: Barys Arena - 7.-17. mai.



PGL Beograd 2026: Beograd Arena - 6.-16. august.



PGL på FiRe São Paulo: Sted TBD - 1.-11. oktober.



PGL on FiRe Barcelona 2026: Sted TBD - 22. oktober-1. november.



Dette er imidlertid ikke alt, for PGL opplyser også at de har "andre overraskelser for kalenderen 2025-2026 som vil bli kunngjort på et senere tidspunkt."

Hvilket arrangement gleder du deg mest til?