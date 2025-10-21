PGL Masters Bucuresti 2025: Åpningskampene er bekreftet

HQ

Nok en massiv Counter-Strike 2 turnering starter denne helgen. Etter PGL Bucharest tidligere i år, kommer mange av de beste lagene tilbake til den rumenske byen for PGL Masters Bucharest 2025, med dette ser 16 tropper som konkurrerer om en del av en kake på 1.25 millioner dollar.

De første kampene er satt til å finne sted 26. oktober, og selve turneringen vil løpe til 1. november. Med dette er tilfelle, har åpningskampene blitt låst inn, og du kan se disse nedenfor.



Legacy vs. Team Liquid



GamerLegion vs. FlyQuest



3DMax vs. SAW



Aurora vs. Fnatic



PaiN Gaming vs. Gentle Mates



Heroisk vs. Ninjas i pyjamas



BetBoom vs. MiBR



Astralis vs. B8



Når det gjelder turneringsformatet, vil hvert lag spille fem kamper i gruppespillet inntil de åtte beste og de åtte dårligste lagene er kåret. Disse lagene vil deretter bli seedet inn i en utslagsrunde som vil fortsette å eliminere lag til det står igjen en mester.