PGL Singapore Major vil inneholde en avgjørende kamp om tredjeplassen

En av de siste Counter-Strike 2 turneringene i dette kalenderåret vil finne sted i Singapore, med en PGL-vert Major som finner sted mellom 24. november og 13. desember. Dette arrangementet vil samle 32 av de beste lagene fra hele verden, og når det gjelder hvem som vil være til stede, har vi nå en ide om hvem som kan bli invitert.

I et blogginnlegg har PGL bekreftet at de deltakende lagene vil bli valgt ut basert på den siste informasjonen om Valve Regional Standings etter 2. november. I hovedsak vil bare de best rangerte lagene bli invitert og konkurrere om en del av de 1.25 millioner dollar som blir presentert på Singapore Indoor Stadium.

Ellers er det nevnt at arrangementet vil være det første PGL Major å tilby en tredjeplass avgjørende kamp, med dette som avgjør hvilket lag som går bort med en litt større pengepremie.