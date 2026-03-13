PGL Wallachia sesong 7: Alle helgens sluttspillkamper

HQ

Vi er inne i sluttfasen av Dota 2 -arrangementet, PGL Wallachia sesong 7, da sluttspillet er i gang, med de resterende åtte lagene som kjemper i håp om å løfte pokalen. Turneringen avsluttes om et par dager, søndag 15. mars, og når dette er sagt, kan du være nysgjerrig på hvordan kampene ser ut i dagene fremover.

Den første runden har allerede begynt. Arrangementet bruker et dobbelt eliminasjonsformat, noe som betyr at fire lag kjemper mot eliminering i dag, mens de andre fire kjemper for en plass i Upper Bracket Final. Her er kampoppsettet for fredagens, lørdagens og søndagens kamper.

Fredag 13. mars

Nedre brakett runde 1:



Heroic vs. Vici Gaming - pågående!



Aurora Gaming vs. Tundra Esports - 11:00 GMT/12:00 CET



Semifinaler i øvre brakett:



BetBoom Team vs. Team Spirit kl. 14:00 GMT/15:00 CET



Team Yandex mot Team Liquid kl. 17:00 GMT/18:00 CET



Lørdag 14. mars

Kvartfinaler i den nedre braketten (LBQ):



Vinneren av Aurora/Tundra mot taperen av Yandex/Liquid kl. 8:00 GMT/9:00 CET



Vinneren av Heroic/Vici mot taperen av BetBoom/Spirit kl. 11:00 GMT/12:00 CET



Finale i øvre brakett:



Vinneren av BetBoom/Spirit mot vinneren av Yandex/Liquid kl. 14:00 GMT/15:00 CET



Semifinale i den nedre braketten:



Vinneren av LBQ #1 mot vinneren av LBQ #2 kl. 17:00 GMT/18:00 CET



Søndag 15. mars

Finale i nedre brakett:



Taperen av Upper Bracket-finalen mot vinneren av Lower Bracket-semifinalen kl. 9:00 GMT/10:00 CET



Den store finalen:



Vinneren av Upper Bracket-finalen mot vinneren av Lower Bracket-finalen kl. 13:00 GMT/14:00 CET



Hvem tror du kommer til å gå hele veien i PGL Wallachia sesong 7?