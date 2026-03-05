PGL Wallachia sesong 7: Her er kampene på åpningsdagen

HQ

Hvis du har hungret etter mer konkurransedyktig Dota 2, er den gode nyheten at PGL Wallachia sesong 7 er satt til å begynne veldig, veldig snart. Den rumenske turneringen starter lørdag 7. mars, med action som deretter løper i litt over en uke til en seierherre blir kronet 15. mars og $ 300,000 i premiepenger blir gitt til vinneren.

For dette formål har PGL nå avslørt åpningskampene for turneringen, noe som betyr at vi vet de første kampene som hvert av de 16 deltakende lagene skal konkurrere i. For denne informasjonen er det bare å se nedenfor.



OG Esports vs. Vici Gaming kl. 8:00 GMT / 9:00 CET



Parivision vs. Yellow Submarine kl. 8:00 GMT / 9:00 CET



Xtreme Gaming vs. Team Spirit kl. 11:00 GMT/12:00 CET



Aurora Gaming vs. Mouz kl. 11:00 GMT/12:00 CET



Team Liquid vs. BetBoom Team kl. 14:00 GMT/15:00 CET



Team Falcons vs. Team Nemesis kl. 14:00 GMT/15:00 CET



Tundra Esports vs. Natus Vincere kl. 17:00 GMT/18:00 CET



Team Yandex vs. Heroic kl. 17:00 GMT/18:00 CET



Vil du stille inn på PGL Wallachia sesong 7 denne helgen?