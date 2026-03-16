PGL Wallachia sesong 7: Team Yandex slår Team Liquid for å kreve trofeet

Vi er inne i en veldig hektisk periode av Dota 2 konkurransekalender, ettersom PGL nettopp har avsluttet vertskapet for den syvende sesongen av sin Wallachia-baserte turnering, og så snart senere denne uken begynner kampene i ESL One Birmingham-turneringen.

Når vi snakker om det førstnevnte arrangementet, har vi en seierherre å rapportere om. Etter å nylig ha vunnet DreamLeague sesong 27 på slutten av 2025, er den russiske Team Yandex tilbake på toppen, alt etter å ha beseiret Team Liquid i PGL Wallachias sesong 7-finale på en tett 3-2 måte.

Dette resultatet har sett Team Yandex på vei hjem med så mye som $ 300,000 XNUMX i premiepenger, pluss pokalen, men enda viktigere, det har satt laget på et godt sted og som et å se på mot ESL One Birmingham når det starter 22. mars.