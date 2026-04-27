PGL Wallachia sesong 8: BetBoom Team kronet til seier etter å ha beseiret Aurora Gaming

Etter en hektisk uke har PGL Wallachia sesong 8 offisielt kommet til en slutt. Den rumenske turneringen er avsluttet og premiepotten på 1 million dollar er delt ut, hvorav flertallet har landet i lommen på BetBoom Team, etter at organisasjonen beseiret Aurora Gaming i den store finalen og hevdet pokalen for seg selv.

Det var en ganske overbevisende seier for BetBoom, som sendte Aurora på en 3-0 måte, alt etter å også ha overvunnet laget i den øvre brakettfinalen, i en nærmere 2-1-kamp. Dette resultatet betyr at BetBoom blir belønnet med både pokalen og $ 300,000 XNUMX for sin innsats.

Dette er også det første store troféet som BetBoom har løftet siden det vant PGL Wallachia sesong 5 tilbake i juni 2025. Ingen tvil om at det vil håpe å bruke denne suksessen som et springbrett til enda flere trofeer, spesielt med DreamLeague sesong 29 og BLAST Slam VII som skjer i mai.