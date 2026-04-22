PGL Wallachia sesong 8: Hva står på spill på den siste dagen av gruppespillet?

HQ

Det har vært noen anspente dager, men allerede er gruppespillet i PGL Wallachia sesong 8 i ferd med å ta slutt. I dag er den siste dagen i denne fasen for Dota 2 -turneringen, og det er et viktig øyeblikk da det offisielt vil avgjøre de åtte lagene som er kvalifisert for sluttspillet.

Så langt har fem lag stanset billetten til neste runde etter å ha sikret seg tre seire i løpet av gruppespillet. Disse lagene er BetBoom Team, Aurora Gaming, Parivision, Team Liquid, og Team Falcons. På samme måte har fem lag blitt slått ut for godt, med disse er Vici Gaming, Virtus.pro, Natus Vincere, og overraskende begge ESL One Birmingham-finalistene, Team Yandex og Tundra Esports. Team Yandex vant til og med PGL Wallachia sesong 7 ...

Med dette i tankene skjer tre kamper i dag mellom seks lag der vinnerne vil gå videre og taperne vil dra hjem for godt. Med så mye på linjen, er kampene som er planlagt for i dag som følger.



GamerLegion vs. Heroic



Sør-Amerika avviser vs. Mouz



Xtreme Gaming vs. Team Spirit



Når disse kampene er i bøkene, vil vi vite den bekreftede sluttspillbraketten, som faktisk vil starte så snart i morgen, 23. april.