PGL Wallachia sesong 8: Parivision, Aurora, Liquid og BetBoom starter sluttspillet med seire

Sluttspillet for PGL Wallachia sesong 8 Dota 2 turneringen er allerede i gang. Innstilling til å konkludere ved slutten av helgen, så langt har åpningskampene funnet sted og sett fire lag begynne sin sluttspillkampanje med en seier, mens ytterligere fire glir og faller og nå står overfor eliminasjonsproblemer.

Til å begynne med sendte Parivision South America Rejects 2-1, mens Aurora Gaming gjorde kort arbeid med Heroic 2-0. Team Liquid slo Team Falcons på en lignende 2-0 måte, alt mens BetBoom Team overvant Team Spirit 2-0 også.

Dette betyr at semifinalene i den øvre braketten for arrangementet og første runde i den nedre braketten nå er låst. Alle disse fire neste kampene spilles i dag, med de øvre brakettvinnerne som går videre til den øvre brakettfinalen og de nedre brakettaperne blir slått ut av arrangementet for godt. Med dette som tilfelle er dagens kamper som følger.

Semifinaler i øvre brakett:



Parivision vs. Aurora Gaming



Team Liquid vs. BetBoom Team



Nedre brakett runde 1: