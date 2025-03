Phantom Blade: Zero henter inspirasjon fra Sifu

HQ

Til tross for sammenligninger med Souls-spill og hack-and-slash-titler, vil Phantom Blade: Zero ikke knyttes til en bestemt sjanger eller idé. I stedet bør vi heller se på det som en hyllest til kinesisk kultur og kung fu-fokuset på 1970-tallet.

I så måte forteller utvikleren Soulframe til Eurogamer at den virkelige inspirasjonen kommer fra Sloclaps Sifu. "Hvis et fransk studio kan gjøre noe sånt, hvorfor kunne ikke vi gjøre noe enda mer autentisk fra kinesisk kultur?" sa han.

S-Game som studio ønsker også å hente ideer fra tidligere epoker i spillverdenen. "Vi ønsker å gå tilbake til PlayStation 1- og PlayStation 2-æraen," sier Soulframe. "Da spillene ikke var så store, budsjettene ikke skyhøye, teamet overkommelig, og alle utviklerne var lidenskapelige og kreative og hadde erfaring. Det er som et større indiespill, men med budsjett og med erfaring og med en stabil hånd, og alt føles så integrert fra startpunktet når du trykker ned Start-knappen til sluttpunktet på personallisten."

S-Game holder likevel ikke igjen på forventningene, og etter at Black Myth: Wukong beviste hvor vellykkede spill fra kinesiske utviklere kan være, er det en følelse av at Phantom Blade: Zero ønsker å etterligne suksessen.

Hvis du vil høre mer om kung fu-innflytelsen i Phantom Blade: Zero, kan du sjekke ut vårt tidligere intervju med Soulframe i videoen nedenfor :