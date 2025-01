Phantom Blade: Zero ser for godt ut til å være sant i nytt gameplay

HQ

S-Game fikk mange til å sperre opp øynene da de viste frem Phantom Blade: Zero i 2023s PlayStation Showcase. Det Sekiro: Shadows Die Twice-lignende spillet så ut til å ha utrolige animasjoner, mange kule våpen å slakte fiender med og et raskt, men likevel slagkraftig, kampsystem. Jeg fikk noen flashbacks til da Sony bekreftet at Black Myth: Wukong skulle komme til PS5. Det virket litt for godt til å være sant, men de kinesiske utviklerne fortsetter å gi oss bevis på at vi kan ha noe virkelig stort i vente.

De har, som lovet, gitt oss mer gameplay fra Phantom Blade: Zero. Disse omtrent fem minuttene med uredigert gameplay som avslører en ny fascinerende boss og to nye våpen gjør meg enda mer interessert i spillet, så det er hyggelig at teamet også bekrefter at utgivelsesdatoen vil bli kunngjort senere i år.