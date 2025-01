S-Game ringer inn månenyttåret med en ny Phantom Blade: Zero trailer

HQ

Vi har ventet på å se og høre mer om S-Games actiontittel Phantom Blade: Zero helt siden det virkelig tok mange med storm under visningene i 2024. Den gode nyheten er at vi får nettopp det i forkant av starten på månenyttåret, som starter 29. januar og ringer inn slangens år.

Med dette i tankene har S-Game bekreftet at en ny Phantom Blade: Zero -trailer vil slippe 22. januar (for oss i Storbritannia og Europa) kl. 4:00 GMT / 5:00 CEST. Når det gjelder hva den vil presentere, blir vi fortalt å forvente :

"Se en intens, uredigert Boss Fight-spillvideo som viser våre dristige innovasjoner og dypdykk i å skape den ultimate nærkampopplevelsen."

Det er fortsatt ingen fast dato for når Phantom Blade: Zero kommer, men kanskje er dette noe vi får vite mer om i denne traileren. Ellers, etter at denne traileren gjør sin ankomst og uten tvil vekker interessen til PlayStation-fans, en dag senere kan Xbox-fans se frem til et Developer Direct-show.