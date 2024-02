Phantom Blade: Zero viser frem nytt gameplay

HQ

Stellar Blade er ikke det eneste PS5-spillet med Blade i tittelen. Phantom Blade: Zero er et kommende action-/eventyrspill som skal lanseres på PS5 en gang i fremtiden. Som vi rapporterte om, vet vi allerede at vi skal få en demo i år.

Nå har vi en ny trailer som gjentar dette og viser oss en usedvanlig animert duell mellom to krigere. På slutten av den animerte traileren vender vi tilbake til Phantom Blade: Zero for å få noen sekunder med nye gameplay-opptak.

Det er ikke noe å rope hurra for, men det er godt å vite at dette spillet ikke er et av dem som dukker opp på en presentasjon, imponerer alle og deretter forsvinner fra jordens overflate.