Phantom Liberty blir Cyberpunk 2077s eneste utvidelse

HQ

I går fikk vi altså den skikkelige annonseringen av Cyberpunk 2077 sin store Phantom Liberty-utvidelse, men siden CD Projekt Red har snakket mye om mer innhold til spillet og ga oss to fremragende utvidelser til The Witcher 3: Wild Hunt forventet mange at skytespillet vil by på noe lignende fremover. Det blir tydeligvis ikke tilfellet.

Da en Youtube-bruker skrev at dette forhåpentligvis ikke er den eneste utvidelsen Cyberpunk 2077 får i kommentarfeltet til Phantom Liberty-traileren svarte nemlig den offisielle kontoen følgende:

"Tusen takk for de snille ordene. Phantom Liberty er den eneste planlagte utvidelsen til Cyberpunk 2077."

Selv om dette ikke totalt utelukker at vi får mer i fremtiden virker det altså som om absolutt alt fokus rettes mot The Witcher 4 og andre prosjekter etter lanseringen av Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.