Phil Spencer er 'skuffet' over Redfalls utgivelse

HQ

Mens det har skjedd andre ting i spillverdenen den siste uken har det vært vanskelig å ignorere bålet som Arkane Austins Redfall har blitt. Studioet har gitt oss mange fremragende spill gjennom årene, noe som gjorde skuffelsen ekstra stor da vampyrspillet ble lansert til en mildt sagt lunken mottakelse på tirsdag.

Nå har Xbox-sjefen Phil Spencer gjort sitt første intervju siden dette, og var gledelig nok relativt ærlig da gjengen i Kinda Funny sin Xcast, spurte om hva han synes om lanseringen:

"Det er ikke noe vanskeligere for meg enn å skuffe Xbox-samfunnet. Jeg er opprørt over meg selv."

Spencer husker at han ga falske løfter som 60 bilder per sekund ved lanseringen for Redfall. Selv om han helt klart mener at dette var et feiltrinn kan Redfall sin "undergang" til en viss grad også skyldes at utviklingsteamet gikk utenfor komfortsonen. Han legger imidlertid ikke bare skylden på Arkane Austin, og mener helt klart at Xbox burde hatt en større rolle.

"Vi gjorde ikke en god jobb tidlig med å engasjere oss med Arkane Austin for å virkelig hjelpe dem med å forstå hva det betydde å være en del av Xbox. Vi lot dem jobbe med spillet - de er et veldig talentfullt team, og jeg elsker det teamet - det gjør jeg fortsatt. Vi burde ha vært der for laget tidligere. Det er vår feil. Vi var for sent ute til å hjelpe. Jeg tar det som en lærdom. Så smertefullt som det er."

Tidligere rapporterte vi Xbox Game Studios hadde lite eller ingenting å si i utviklingen av Redfall, men Spencer mener helt klart at det var en feil. Tror du at Xbox burde ha gått inn tidligere?

Sjekk ut hele intervjuet her.