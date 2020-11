Phil Spencer har spilt Elden Ring og elsker det

Du ser på Annonser

Da FromSoftware for halvannet år siden annonserte Elden Ring tiltrakk det seg en del oppmerksomhet, ikke minst fordi dets fantasiverden er designet med hjelp av ingen ringere enn George R.R. Martin. Siden da har vi egentlig ikke sett noe til spillet, men nå begynner det faktisk å gi fra seg noen livstegn.

Denne gangen kommer det ikke fra utvikleren selv, men fra Xbox-sjefen Phil Spencer. Han fortalte nemlig i et nylig intervju med Gamespot at han har testet spillet.

"As somebody who's played all of Miyazaki's games over at least the last decade, this is clearly the most ambitious game that he's done. I mean, I love his games, but seeing some of the gameplay mechanics stuff that he's tackling, he and the team are tackling this time, of the setting, working with another creator in terms of story. I love it,"

Forhåpentligvis er det ikke lenge til vi får mer konkrete detaljer om spillet.