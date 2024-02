Phil Spencer: Minst 10 % av all Xbox-spilling er skybasert

HQ

Microsoft satset stort på skybasert spilling da denne generasjonen startet, og et Game Pass Ultimate-abonnement gjør det mulig å spille de fleste spillene uten PC eller Xbox. Men til tross for de mange fordelene var det ikke særlig populært til å begynne med, selv om det ser ut til å ta seg opp den siste tiden.

I et intervju med journalisten Stephen Totilo avslørte Microsofts spillsjef Phil Spencer:

"Det var en tid da vi ikke utplasserte flere [server]blades fordi vi hadde større tilgang enn etterspørsel etter de serverrackene vi hadde. Slik er det tydeligvis ikke i dag."

Spencer fortsatte med å forklare at skyspilling nå alene utgjør en "tosifret prosentandel" av tiden folk spiller Xbox, altså minst 10 %. Og det ser ikke ut til at det er det tradisjonelle konsollpublikummet som først og fremst bruker det, ettersom veksten i skyspill kommer fra "markeder som aldri kommer til å bli konsollmarkeder" - noe som for øvrig er akkurat det Microsoft håpet på da de startet skysatsingen.

Senere i år vil du kunne spille alle Xbox-spillene dine i skyen, noe som betyr at du alltid vil ha tilgang til konsollen og spillene dine uansett hvor du har godt internett, noe som sannsynligvis vil øke populariteten ytterligere.

Takk til Game File