Philips Hue Twilight gir Hue-serien en smakfull nattbordslampe

Vi er ofte glad i Philips 'Hue-serie her på Gamereactor, og det siste tilskuddet til det er Philips Hue Twilight. I hovedsak er det en nattlampe eller nattbordslampe, designet for å lulle deg i søvn med en nydelig gradient av lys.

Med et subtilt, elegant design og over 25 000 timers lys, ville det være å gjøre den en bjørnetjeneste å kalle den en sterk lampe. Det er imidlertid en hake ved denne lampen, og det er prisen. Med en pris på i underkant av £250 betaler du en god slant for denne lampen, men er den verdt det?

Vel, du kan finne ut av det i vår Quick Look nedenfor, eller i vår fullstendige, omfattende gjennomgang av Philips Hue Twilight her.