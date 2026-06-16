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Pictonico! er et av de merkelige Nintendo-prosjektene man ikke helt forventer. Det er et mobilspill der dine egne bilder forvandles til små, fartsfylte minispill. Ansikter fra kamerarullen din ender opp som bananer, blomster, munner, merkelige kropper og annet fargerikt tull, og du må deretter dra, trykke, stikke, mate, barbere, skrelle eller redde dem i løpet av sekunder. Det ligner veldig på WarioWare, men uten Wario. Noe som dessverre også betyr at mye av det som vanligvis gir denne typen spill sin personlighet og energi, mangler.

Grunnideen er ikke dårlig – tvert imot – første gang Pictonico! graver frem et gammelt bilde fra mobilen din og forvandler noen du kjenner til et sultent, gapende, grotesk lite spillobjekt, er det vanskelig å ikke smile. Det er noe genuint Nintendo-koselig ved det rene og skjære særpreget i det hele, i ønsket om å forvandle noe så hverdagslig som fotobiblioteket ditt til noe håndgripelig og tåpelig. Spillet er også vakkert presentert, fargerikt, lett å forstå og bygget med den typiske Nintendo-følelsen av direktehet. Det tar omtrent tre sekunder å forstå hva det handler om og fire sekunder å finne ut hva du skal gjøre.

Problemet er at det også tar omtrent ti minutter å begynne å få en følelse av hvor grensene går.

Minispillet «Help Joel Eat» var ganske morsomt første gang.

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Pictonico! er faktisk morsomt på samme måte som et ganske bra festtriks er morsomt. Første gang ler du. Andre gang nikker du anerkjennende. Tredje gang har du allerede fått taket på det. Minispillene i seg selv er ofte så enkle at de fungerer mer som animerte vitser enn som egentlig spill. Trekk i en munn. Trykk på noe. Skrell noe. Flytt noe. Reager raskt. Mislykkes. Prøv igjen. Det er på ingen måte dårlig, og i korte øyeblikk kan det være ganske underholdende, men det mangler den rastløse oppfinnsomheten som gjør WarioWare til mer enn bare et fyrverkeri av tull. WarioWare fungerer fordi hvert sekund føles som en intern Nintendo-hjerne som har falt på gulvet og bare har fortsatt å tenke uansett. Pictonico! føles mer som en god idé som har blitt strukket ut til et helt spill uten at noen egentlig har spurt hvor lenge vitsen vil vare.

Minispillene i seg selv er av den klassiske reaksjonstest-varianten, der du må finne ut raskt hva skjermen vil at du skal gjøre før tiden renner ut. Noen ganger handler det om å mate en munn, noen ganger om å trekke bort hår, trykke på det rette, skrelle en banan, unngå noe, trykke på noe i akkurat riktig øyeblikk, eller ganske enkelt tolke en absurd visuell situasjon raskt nok til ikke å mislykkes. Så dette er ikke minispill med mye mekanisk dybde, men heller små, lynraske bevegelser basert på overraskelse, tempo og det faktum at dine egne bilder gjør situasjonene tåpeligere enn de faktisk er. Når det fungerer, er det ganske morsomt. Når det ikke gjør det, føles det for det meste som om du sveiper deg gjennom en interaktiv vits-app.

Joel the Sandbox Cat er kjekk, men på et tidspunkt har du allerede begynt å bli litt lei av ham.

Dette merkes spesielt i variasjonen. Ja, det er mange minispill på papiret, men følelsen av repetisjon sniker seg inn mye tidligere enn den burde. Mange segmenter er basert på den samme formelen: et ansikt pluss en absurd situasjon pluss en enkel berøringsgest. Og ja, det er søtt når spillet bruker et bilde fra kamerarullen din på en uventet måte, men når overraskelsen i seg selv er kjernemekanikken, blir det også veldig avhengig av at du selv bidrar med humoren. Hvis du har morsomme bilder av venner, familie eller rare ting på telefonen din, kan « Pictonico! » definitivt være kjempemorsomt. Hvis du derimot har et ganske vanlig bildegalleri med skjermbilder, matbilder, uskarpe hundebilder og kvitteringer fra Ica, blir det fort mer av en kamp. Da blir det ganske tydelig hvor mye av underholdningen som faktisk kommer fra dine egne bilder, snarere enn fra spillene i seg selv.

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Det hjelper heller ikke at Pictonico! føles ganske dyrt med tanke på hva du faktisk får. Appen er gratis å laste ned, men gratisversjonen er i praksis mest en smakebit, og hvis du vil ha hele pakken, må du kjøpe de to spillvolumene. Prisen er ikke urimelig i seg selv, men føles høy for et mobilspill som så tydelig er avhengig av korte spilløkter, et begrenset antall ideer og en gimmick som mister sin appell ganske raskt. For de samme pengene kan du finne betydelig mer omfattende spill, både på mobil og på Switch, og dette plasserer « Pictonico! » i en litt merkelig mellomposisjon der det føles for dyrt til å være en enkel, morsom app og for tynt til å føles som et virkelig verdig spillkjøp.

Spillets design er helt greit.

Når innholdet også føles begrenset, blir det vanskelig å unngå sammenligningen som stadig lurer i bakgrunnen. For man kan ikke snakke om « Pictonico! » uten å snakke om WarioWare. Det er så åpenbart beslektet at ethvert forsøk på å se det som noe helt separat nesten føles på grensen til ulovlig. Men sammenligningen gjør ikke « Pictonico! » noen tjeneste. WarioWare har Wario, Mona, Jimmy T, Ashley, mikrohistoriene, menyene, musikken, tøyset og den spesielle Wario-energien. Pictonico! har bildene dine. Det er morsomt, men det er også litt tynt. Jeg fant meg selv flere ganger i å tenke at dette ville vært mye morsommere som en ny WarioWare-modus, der Wario og gjengen hadde kapret kamerarullen min og gjort den om til noe virkelig, ekkel Nintendo-moro.

Som et frittstående mobilspill ender det imidlertid opp med å føles litt mangelfullt når det gjelder identitet. Navnet « Pictonico! » sier ikke så mye, maskoten fenger ikke, og hele pakken får en merkelig anonym følelse til tross for at konseptet er så personlig. Det er nesten imponerende: et spill som bokstavelig talt bruker bilder av folk du kjenner, klarer likevel å føles mindre særegent enn et standard WarioWare-spill.

Det er imidlertid øyeblikk der « Pictonico! » treffer helt rett. I sosiale sammenhenger, med de riktige bildene og de riktige personene i rommet, kan det være kjempegøy. Det er lett å forstå hvorfor, spesielt når en uventet person dukker opp i en helt absurd situasjon og alle rundt skjermen reagerer samtidig. Da fungerer det som en liten digital spøkmaskin, en mobil versjon av å sette øyne på frukt og late som om det er kunst. Det er lett tilgjengelig, krever lite innsats og gir rask belønning. For barn, familiespill eller fem minutter på sofaen kan det absolutt være verdt det.

Med pengene du tjener i spillet, kan du kjøpe «Today's Fortune»-kort. Hvorfor? Jeg er ikke helt sikker.

Men som spill er det ikke egentlig mye å holde fast ved. Det mangler dybde, mangler overraskelser etter den første bølgen, og mangler den følelsen av å ville spille en runde til for å se hva som skjer videre. Jeg spilte det, smilte litt, prøvde det noen ganger til, og innså så at jeg egentlig ikke hadde noen grunn til å fortsette. Ikke fordi det var ødelagt. Ikke fordi det var dårlig laget. Men fordi det aldri virkelig vokste til noe mer enn selve pitchen.

Så « Pictonico! » er et helt greit lite mobilspill, men det er også veldig tydelig hva det er: en morsom idé, et raskt latterbrudd, et øyeblikk med bildebasert, lettbeint underholdning, og så ikke mye mer. Det er Nintendo på sitt merkeligste, noe jeg i grunnen elsker, men det er ikke Nintendo på sitt mest briljante. Hadde dette hatt en tydeligere WarioWare-tilknytning, mer personlighet, flere uventede lag og en større grad av sprø spillvariasjon, kunne det ha blitt noe virkelig minneverdig. Slik det er nå, føles det mer som noe du prøver ut, viser til en venn og så sjelden åpner igjen.