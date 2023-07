Pikmin 1+2 til Switch

Jeg har lenge lurt på hva planen til Nintendo er rundt spillbiblioteket deres på Gamecube. Kom vi til å få spillene gjennom Nintendo Switch Online og/eller Expansion Pack? Hva med noe som Virtual Console på Wii og Wii U? Det er fremdeles mange spill som kun kan spilles på den lilla matpakken, noen av de aller beste faktisk. Forrige ukes Nintendo Direct gjorde en ting klart - nå ser vi antydninger til en passe grådig plan. Her er Pikmin 1 og 2 til Switch, med HD grafikk og ikke mye annet nytt. Ikke se for nøye på prisen, for du betaler over 300 kroner per spill.

HD er er ikke alltid løsningen.

La oss først snakke om spillene, og for noen spill! I Pikmin styrer du Captain Olimar, en uheldig romskipskaptein som kræsjlander på en ukjent planet og må samle sammen alle ødelagte deler av skipet sitt for å reise hjem igjen. Med hjelp av de maur-aktige planteskapningene kjent som Pikmin har du 30 dager på deg til å samle deler og utvikle Pikmin-hæren din før du går tom for forsyninger. Du kan bare utforske planeten på dagtid, da farlige monstre kommer ut om natten. Dagene tar 13 minutter hver, så det er en kort opplevelse - men ekstremt gjenspillbar! Du oppfordres til å optimalisere dagene dine for å få den perfekte ruten hjem igjen.

Det er mye man kan pirke på i Pikmin. De små skapningene er ikke alltid til å stole på. Den grafiske stilen gjør det av og til vanskelig å skille ting i avstanden, fiendevariasjonen er ikke så stor som senere spill i serien og kontrollene tar litt tid å venne seg til. Allikevel er dette spillet i serien som jeg oftest vender tilbake til. Det er en noe særegent ved opplevelsen her som aldri helt kommer tilbake i de senere spillene, selv om de er mye mer velpolerte utgivelser. Originalen fanger følelsen av det å være på en strandet, ukjent og farlig planet. Du kommer til å stresse over å rekke tilbake i tide, både hver dag og over hele måneden. Å mestre dette stresset er nøkkelen til å lykkes i spillet.

Startskjermen viser nye, vakre omgivelser hver gang du skrur på spillet

I oppfølgeren styrer du Olimar rett etter hendelsene i det første spillet. Det viser seg at gjenstandene han fant på planeten var ekstremt verdifulle. Etter noen lugubre investeringsvalg er firmaet Olimar jobber for konkurs. Dermed sendes Olimar, i følge av praktikanten Louie, rett tilbake ut i verdensrommet for å finne nok av skattene på planeten til å betale tilbake gjelden og muligens få litt profitt. Ingen tidsbegrensning, bare utforskning og samling. I toeren kontrollerer du begge kapteinene samtidig. Dette åpner for mange muligheter. Nå er det enklere å håndtere hæren din over større avstander fordi du kan splitte opp kapteinene når du vil og fordele hæren mellom dem. Det åpner for mange nye strategiske valg, og lar deg optimalisere dagene i mye større grad enn i originalen.

Pikmin 2 føles ut som en forbedring på alle måter - overfladisk. Der eneren ser ut som et ekstra pent Nintendo 64-spill, er Pikmin 2 vakkert selv sammenlignet med de peneste spillene på Gamecube. De varierte og detaljerte omgivelsene gir hver bane særpreg. Pikminene er også rett og slett bedre gjennomført. Der rød helt klart var best i originalen, har gul og blå fått sine særpreg styrket. De nye i toeren - hvit og lilla - gir nye valgmuligheter og litt mer variasjon i hærbygging.

Allikevel er det dette spillet som oftest splitter fansen på grunn en ny, stor del av spillet: Huler. Hver bane har flere huler i seg som du må utforske for «loot» i klassisk dungeon-crawler-stil. Hver hule består av flere etasjer, og ender som regel opp med en ekstra utfordrende fiende i siste rom. Tidsbegrensningen på 13 minutter er satt på pause, og hver eneste pikmin, uavhengig av om de er i hæren din eller ikke, følger deg gjennom hver etasje. Utfordringene man møter i hulene er ofte spennende, men det er såpass mange av dem at man ender opp med å se de samme omgivelsene flere ganger. Siden du kan ende opp med å bruke flere timer på en enkelt hule, er det fort gjort å glemme hva man gjorde på overflaten tidligere. Mangelen på tidsbegrensning fjerner noe av det som gjør gameplay på overflaten så spennende. Under bakken teller ikke hvert minutt. Dine avgjørelser har ikke like mye å si som hvis du må ta en hel dag på nytt, for under bakken må du bare spille fra starten av etasjen igjen hvis du må starte på nytt. De har fjernet konsekvenser og gjort opplevelsen enklere på bekostning av særpreg. Men, om du ønsker en grindete, loot-fylt dungeon-crawler med et godt lydspor og Nintendo-sjarm så det holder er Pikmin 2 et godt kjøp. Det er rett og slett gøy å utforske. Til tross for alt jeg selv mener er problematisk med oppfølgeren har jeg mistet altfor mange timer til den enkle loopen av å samle inn ting for å bli sterkere og bedre kunne samle inn flere ting.

Pikmin 2 introduserer flerspiller! Du og en venn bruker Pikmin for å kjempe om looten.

Har du aldri prøvd Pikmin før er nå en helt grei sjanse. Dette er på godt og vondt spillene akkurat slik de var på Gamecube, bare med oppskalert grafikk og bredt bildeformat. De har i tillegg verre bevegelseskontroll enn Wii-utgavene, som sier litt om innsatsen lagt ned i disse utgavene. Uten å vite om hva som skjer bak sceneteppet kan det fort virke som dette er en hasteutgivelse gjort for å ri bølgen av hypen rundt Pikmin 4. Har du spilt disse tidligere ville jeg kanskje vurdert å vente på salg. Sammenlignet med Metroid Prime Remastered - gullstandard for gjenutgivelser - faller Pikmin 1+2 på Switch langt bak mål. I alle fall hvis du sammenligner priser: 400kr for Prime og 300kr per stykk for Pikmin. Dermed blir scoren litt lav, til tross for at jeg synes dette er to av de mest særegne spillene Nintendo har utgitt. Dette var en sjanse for forbedring som ikke ble tatt.