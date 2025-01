Pioneer DJ PLX-500 er ikke en nykommer på miksermarkedet. Den har faktisk vært på markedet i mer enn fem år nå. Det siste året har vi imidlertid sett en enda større oppblomstring av DJ-er som er interessert i å spille vinyl (enten fysiske plater eller via Digital Vinyl System), og AlphaTheta, Pioneer DJs morselskap, har bestemt seg for å gjenintrodusere denne modellen i ulike lyd- og DJ-miljøer.

Siden vi ikke skal diskutere den innovative hybriden Pioneer DJ PLX-CRSS12 her, men tradisjonelle platespillere, vil PLX-500 være lillebroren til PLX-1000, som er den tradisjonelle profesjonelle DJ-platespilleren som tilbys av selskapet. Storebroren, som koster dobbelt så mye, skal med andre ord konkurrere med den legendariske Technics SL-1200, kongen av konger, eller andre direkte rivaler som Reloop RP-8000. PLX-500, derimot, kjemper om vinyl-DJ-er på inngangsnivå med modeller som Stanton ST 150 M2, Audio-Technica AT-LP120 eller Numark TT-250USB.

Ettersom dette er en ikke-profesjonell platespiller på innstegsnivå, innebærer det en hjemmebruk eller diskret bruk på et lite sted, ettersom den ikke er klar for det daglige slitet på en klubb eller for eksempel scratching-DJ-er. Når det er sagt, snakker vi om en platespiller med utmerket lydkvalitet og en mer enn anstendig direktedrevet motor, som gir svært tilfredsstillende resultater ved berøring og en ideell balanse for å starte med vinyl.

Det er interessant å merke seg at scenen, eller nisjen, eller hva du vil kalle det, for vinyl-DJ-er og direktedrevne platespillere ligner på den for sim-racing og direktedrevne rattbaser. Vi snakker tilfeldigvis om den samme teknologien der en kraftigere motor ikke bare gir mer kraft, men også flere detaljer og jevne eller subtile justeringer, og også en overgang fra det foreldede beltesystemet.

Etter å ha introdusert og før vi ser på ytelsen til Pioneer DJ PLX-500, må vi si at design, presentasjon og finish er helt i toppsjiktet. Platespilleren er elegant og svært iøynefallende i den hvite modellen (en farge som ikke er tilgjengelig i toppserien), mens vekten og måten den står på bordet på gir en god følelse av soliditet og robusthet til tross for den reduserte prisen. Faktisk, "etter vekt" og ved å løfte en PLX-500 ved siden av en SL-1200 med hver sin hånd, ser de ut til å være det samme, og det samme gjelder hvis vi snakker om konstruksjonen eller dempingen.

Høydepunktet på PLX-500 er det gjennomsiktige plastdekselet, som når det er åpnet, lar deg plassere platemappen eller hylsen som er i bruk vertikalt foran DJ-en. Alt annet, både det visuelle og det praktiske, er på plass og ser helt riktig ut, noe som gjør den generelle designen til denne platespilleren til en av de beste på markedet.

AlphaThetas Pioneer DJ PLX-500 settes på prøve.

Stroboskoplyset gir en annen effekt på denne modellen, men fungerer fortsatt som en indikasjon. I tillegg er av/på-bryteren beskyttet mot uventede avstengninger, i motsetning til Technics.

Alt? Alt, fordi PLX-500, i motsetning til andre merkevarers bestillinger fra den kinesiske produsenten Hanpin i samme serie, gjør det mulig å justere nålearmen i høyden, noe som er veldig nødvendig for presis nålekalibrering og kontakt med vinylen.

Det er når den er installert og kalibrert, når vi setter den opp og begynner å sette den på prøve, at Pioneer DJ PLX-500 avslører sin entry-level-karakter. Lydkvaliteten er igjen fantastisk, men mulighetene for DJ-er er naturlig nok begrenset. I flere urettferdige head-to-head-sammenligninger med en Technics SL-1200 har vi lagt merke til forskjellene, og mer enn noen DJ som kommer fra mange års erfaring med det profesjonelle sortimentet. Men så vet vi også at intensjonen her er det motsatte: å gå fra mindre til mer.

Til testene våre brukte vi plater med beats og vokal fra forskjellige sjangre, samt vinyler med skrapeeffekter (forestill deg hvor ripete de er på dette tidspunktet), vedvarende pipelyder og andre ressurser. De mest åpenbare ulempene har å gjøre med den noe rykkete oppstarten og den for langsomme og langvarige bremsingen, og også med følelsen av at det er for lett å stoppe motoren når du legger press på platen for å skrape eller søke. Disse tre små problemene har tydeligvis å gjøre med det reduserte dreiemomentet til motoren på dette bordet.

Vi liker at pitch-slideren er mykere eller jevnere, men ikke at justeringene ikke er så presise som du kanskje forventer. Når du gjør en pitch bend med faderen (og ikke med platen), merker du en endring som kan beskrives som ubesluttsom eller uregelmessig buet, og korreksjoner blir vanskelige når du må gjøre dem brått. Kort sagt er det som om motoren i en hvilken som helst tweak først strever med å henge med og deretter forsøker å jevne ut bevegelsen, noe vi merker tydelig når vi hever eller senker tonehøyden på en fast tone.

Du kan justere armens høyde og dreie platen med 33/45/78 o/min.

Sammenligning: A Pioneer DJ PLX-500 mellom to Technics SL-1200.

Den andre store forskjellen fra profesjonelle platespillere kommer i form av åpenbare besparelser på kassetten og på slip shit-arket . Førstnevnte er ikke den beste for 3600L-serien og er langt fra klar for at du skal "misbruke" den, mens sistnevnte er slank og uegnet fordi den ikke kan kompensere for vinkelkraften på nålen uansett hvor mye vertikal justering det er på armen, så du må bytte ut begge så snart du blir mer komfortabel og vil gjøre mer ugagn.

Til slutt la vi også merke til en viss skrangling/vobling (en "taka-taka") i motoren ved visse bevegelser, noe som ikke er merkbart i lydbildet, men som er merkbart for øret når lyden er dempet.

Men la oss gå tilbake til hovedargumentet for denne platespilleren, og la oss ikke glemme dens initieringsrolle. Du kan fint DJe på Pioneer DJ PLX-500, og ulempene som finnes er, igjen, i sammenligning med profesjonelle platespillere og bare merkbare for erfarne hender og ører. Du vil slite over tid med å gjøre avanserte scratches eller finkorrigeringer på grunn av mangelen på motorkraft, men dette gjør den mer utakknemlig for gjengangere eller "step downs" enn for nybegynnere.

Med sitt nesten perfekte design, ekstrautstyr som 78 rpm-modus eller muligheten til å rippe vinyl via USB for å hente ut spor digitalt til Rekordbox (der du også kan spille direkte fra biblioteket ditt via en DVS-kontrollvinyl), og med tanke på den gode lydkvaliteten og isolasjonen, er Pioneer DJ PLX-500 fortsatt en av de beste platespillerne du kan vurdere for å starte i vinyl-DJ-verdenen, og også en av de som gir mest valuta for pengene hvis alt du ønsker å gjøre er å lytte til musikk. Når jeg ser tilbake på min ungdom og de få eller svært dyre alternativene som var tilgjengelige da jeg begynte som DJ, skulle jeg ønske det hadde vært noe som dette på 90-tallet til 300 euro med småpenger til overs ...

Pioneer DJ PLX-500 er en lekkerbisken, det er unektelig.

Selve platespilleren (til venstre PLX-500, til høyre Technics 1200-SL) er laget av aluminium av høy kvalitet.